Протоиерей РПЦ Ткачев объяснил атаки ВСУ ракетами HIMARS наказанием за аборты
Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев назвал удары реактивных снарядов HIMARS ВСУ по российским городам наказанием Бога за аборты. Об этом священник заявил на своем YouTube-канале.
По словам священнослужителя, «аборты на порядок больше забирают людей и в мирное, и в военное время». Если же поведение россиян не изменится, атаки будут продолжаться.
«Долетают и до Воронежа, и до Казани, и до Таганрога, и до Петербурга. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся», — предостерег Ткачев.
Ранее Ткачев в своей проповеди на YouTube-канале высказался против равенства полов, также заявив, что женщине не место в политике. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд арестовал еще двух фигурантов дела об убийстве генерала Кириллова
- Лукашенко отказался отдавать государству подаренный ему мотоцикл «Минск»
- СМИ: Два человека погибли при нападения ученика с ножом в словацкой гимназии
- СМИ: Еще один иск о сексуализированном насилии подали против Конора Макгрегора
- Победителя Премии имени Никиты Цицаги наградили в Москве
- Роспотребнадзор усилил мониторинг в связи со вспышкой вируса Марбург в Танзании
- Экс-жениха Волочковой Дюрана приговорили к семи годам по делу о мошенничестве
- Дочь вице-премьера РФ Мантурова сыграла главную роль в фильме «Злой город»
- Депутат Бессараб назвала нереалистичным предложение увеличить детское пособие
- Клещ вышел из спячки после оттепели и укусил ребенка в Томской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru