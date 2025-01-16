Протоиерей РПЦ Ткачев объяснил атаки ВСУ ракетами HIMARS наказанием за аборты

Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев назвал удары реактивных снарядов HIMARS ВСУ по российским городам наказанием Бога за аборты. Об этом священник заявил на своем YouTube-канале.

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По словам священнослужителя, «аборты на порядок больше забирают людей и в мирное, и в военное время». Если же поведение россиян не изменится, атаки будут продолжаться.

«Долетают и до Воронежа, и до Казани, и до Таганрога, и до Петербурга. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся», — предостерег Ткачев.

Ранее Ткачев в своей проповеди на YouTube-канале высказался против равенства полов, также заявив, что женщине не место в политике. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: facebook.com/andreytkachevprot
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