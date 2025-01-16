Протоиерей РПЦ Ткачев объяснил атаки ВСУ ракетами HIMARS наказанием за аборты

По словам священнослужителя, «аборты на порядок больше забирают людей и в мирное, и в военное время». Если же поведение россиян не изменится, атаки будут продолжаться.

«Долетают и до Воронежа, и до Казани, и до Таганрога, и до Петербурга. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся», — предостерег Ткачев.

Ранее Ткачев в своей проповеди на YouTube-канале высказался против равенства полов, также заявив, что женщине не место в политике. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

