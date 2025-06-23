Жителям Центральной России предрекли дождливый и прохладный июнь

Температура в Центральной России в конце июня-начале июля будет на 2-4 градуса ниже нормы, сказал в пресс-центре НСН Александр Шувалов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН заявил, что в ближайшую декаду жителям Центральной России не стоит ожидать высоких температур.

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«Весь конец июня месяца, может, начало июля в Центральной России температура будет на 2-4 градуса ниже нормы. В отдельные дни может быть 20-23 градуса тепла, но в целом - колебания в пределах 15-20 градусов тепла. Погода будет дожливой», - сказал собеседник НСН.

До конца июня в Москве может выпасть еще 50–55 миллиметров осадков, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
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