Жителям Центральной России предрекли дождливый и прохладный июнь
23 июня 202512:20
Александра Веснина
Температура в Центральной России в конце июня-начале июля будет на 2-4 градуса ниже нормы, сказал в пресс-центре НСН Александр Шувалов.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в пресс-центре НСН заявил, что в ближайшую декаду жителям Центральной России не стоит ожидать высоких температур.
«Весь конец июня месяца, может, начало июля в Центральной России температура будет на 2-4 градуса ниже нормы. В отдельные дни может быть 20-23 градуса тепла, но в целом - колебания в пределах 15-20 градусов тепла. Погода будет дожливой», - сказал собеседник НСН.
До конца июня в Москве может выпасть еще 50–55 миллиметров осадков, рассказал ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru