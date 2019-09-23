Жителям Центральной России посоветовали не ждать тепло

В Гидрометцентре сообщили, что холодная погода в европейской части России сохранится в течение всей новой недели. По данным синоптиков, средняя суточная температура ожидается на уровне плюс 6-7 градусов. Заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина рассказала «Российской газете», что такая погода характерна больше для октября, чем для сентября.

В понедельник, 23 сентября, воздух на территории Центрального федерального округа составит плюс 6-11 градусов, в Центральном Черноземье — 8-13 градусов, сообщает Москва 24.

В ночь на вторник и среду на севере Центральной России прогнозируется отрицательная температура: от минус 3-х до плюс 3-х градусов. Дневные температуры составят плюс 5-10 градусов. Местами возможен дождь и мокрый снег. В Центральном Черноземье столбики термометров поднимутся до плюс 8-13, передает RT.

В четверг днем на севере европейской части будет в пределах плюс 6-11 градусов, вероятны дождь с мокрым снегом. В Центральном Черноземье — порядка плюс 8-13 градусов.

В Москве и Московской области 23 сентября синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями, местами небольшой дождь, порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду, отмечает Ura.ru. Температура в Москве плюс 7-9 градусов, по области — 5-10. Во вторник характер погоды не изменится, однако осадков и сильных порывов ветра не ожидается.

Синоптики рассчитывают, что немного потеплеет лишь к выходным.

Ранее ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в эфире НСН рассказала, что в понедельник столичный регион окажется в тыловой части циклона, который будет оказывать влияние на характер погоды.



