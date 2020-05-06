Жителям Севастополя разрешили велопрогулки и пробежки
В Севастополе с 11 мая разрешены пробежки, велопрогулки – с соблюдением дистанции в три метра, а также прогулки с детьми во дворах. Как пишет РИА Новости, об этом рассказал глава Севастополя Михаил Развожаев.
Он подчеркнул, что указ об ослаблении режима самоизоляции для жителей Севастополя будет подписан в ближайшее время.
Ранее НСН писала, что в Псковской области решили ослабить карантинные меры, ранее введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Как сообщается на сайте администрации региона, в частности, со среды, 6 мая, жителям разрешили посещать кладбища. Кроме того, возобновить работу может ряд объектов розничной торговли. Однако торговые точки должны соблюдать установленные требования.
В частности, в магазине следует находиться в масках и перчатках, а в торговых залах должны иметься средства дезинфекции для обработки рук.
В свою очередь, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подчеркнул, что введённые в России из-за распространения COVID-19 ограничения будут сниматься поэтапно, однако часть из них сохранится до тех пор, пока не появится вакцина или эффективные медикаменты.
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