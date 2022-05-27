Жителям приграничного села Курской области предложили переехать в санатории
Жителям села Воробжа Курской области, которое находится у границы с Украиной, предложили переехать на проживание в санатории. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.
По его словам, размещение предлагается на бесплатной основе. Старовойт отметил, что новые обстрелы со стороны Украины исключить нельзя.
Военная операция России на территории Украине началась рано утром 24 февраля. Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса от «геноцида». Также в качестве цели называлась «демилиритаризация» Украины.
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