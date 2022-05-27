Белгородский губернатор сообщил о смерти пострадавшей при обстреле села Журавлевка
Местная жительница, пострадавшая в результате обстрела села Журавлевка в Белгородской области, скончалась. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Накануне населенный пункт обстреляли со стороны Украины, напоминает Ura.ru.
«У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
В то же время Гладков отметил, что в целом ситуация в регионе спокойная, за исключением «отдельных направлений на приграничных территориях», пишет «Свободная пресса».
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