Белгородский губернатор сообщил о смерти пострадавшей при обстреле села Журавлевка

Местная жительница, пострадавшая в результате обстрела села Журавлевка в Белгородской области, скончалась. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Пострадавшая при обстреле белгородской Журавлёвки находится в тяжелом состоянии

Накануне населенный пункт обстреляли со стороны Украины, напоминает Ura.ru.

«У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

В то же время Гладков отметил, что в целом ситуация в регионе спокойная, за исключением «отдельных направлений на приграничных территориях», пишет «Свободная пресса».

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Фото: НСН
ТЕГИ:СмертьОбстрелБелгород
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