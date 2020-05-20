Жителям Подмосковья предложили есть атаковавших регион улиток
В Подмосковье нашли применение полчищам виноградных улиток, которые стали угрожать подсобным хозяйствам региона. Моллюсков предложили употреблять в пищу.
В последнее время множество улиток начали замечать в подмосковных лесничествах, в том числе в Виноградовском филиале ГКУ МО «Мособллес» под Воскресенском. Этих моллюсков там наблюдали и раньше, однако в нынешнем году из-за теплой погоды их стало особенно много.
В Комлесхозе региона напомнили, что виноградные улитки широко распространены во французской кухне. Как правило, их употребляют в пищу на третьем-четвертом году жизни при достижении необходимого размера.
«Но пищевую ценность виноградные улитки будут иметь только в том случае, если их приготовить со знанием дела. В противном случае кишечные инфекции никто не отменял», - предупредили в организации.
Стоит отметить, что разведение улиток включено в перечень видов сельхоздеятельности, на которые распространяется господдержка, передает сайт «Подмосковье сегодня».
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