Жителям Подмосковья предложили есть атаковавших регион улиток

В Комлесхозе региона напомнили, что виноградные улитки широко распространены во французской кухне. Как правило, их употребляют в пищу на третьем-четвертом году жизни при достижении необходимого размера.



«Но пищевую ценность виноградные улитки будут иметь только в том случае, если их приготовить со знанием дела. В противном случае кишечные инфекции никто не отменял», - предупредили в организации.



Стоит отметить, что разведение улиток включено в перечень видов сельхоздеятельности, на которые распространяется господдержка, передает сайт «Подмосковье сегодня».

