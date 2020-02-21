Улитку назвали в честь Греты Тунберг

21 февраля 202009:34

Международная группа ученых открыли обнаружила в Брунее новый вид улиток и решила назвать его Craspedotropis gretathunbergae в честь шведской экоактивистки Греты Тунберг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Biodiversity Data Journal.

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Специалисты из Брунея, Нидерландов, Малайзии, Италии и Франции рассказали, что новый вид улиток принадлежит семейству циклофорид. Этот вид крайне чувствителен к засухам, предельным значениям температур и вырождению лесов. Ученые полагают, что этот моллюск, скорее всего, сложно будет переживать изменения климата, его решили назвать в честь ставшей знаменитой на весь мир экоактивистки.

Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в эфире НСН высказал мнение, что Грета Тунберг - всего лишь коммерческий проект. «Я убежден, что за Гретой стоят серьезные организации, которые готовы и хотят решать вопросы коммерческого характера», - сказал он. Так Запашный прокомментировал информацию о том, что Тунберг подала заявку на регистрацию своего имени как товарного знака и названия международного общественного движения школьников в защиту климата.

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ФОТО: pixabay.com
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