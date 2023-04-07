Жителям Новой Москвы предложили участки под строительство частных домов
7 апреля 202309:30
В Москве на торги выставлены шесть участков под строительство частных домов в Троицком и Новомосковском административных округах.
Площадь участков - от 8 до 15 соток. Один из них расположен в деревне Красная Пахра. Ещё один - в деревне Песье поселения Щаповское. И сразу четыре лота выставлено в поселении Новофедоровское, рядом с Киевским шоссе.
Как сообщил глава столичного департамента по конкурентной политике Иван Щербаков, открытые аукционы пройдут 20 апреля. Подать заявку на участие в торгах можно до 17 апреля.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru