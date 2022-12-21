Жителям Москвы рекомендовали носить маски в общественных местах

Жителям Москвы рекомендовали соблюдать социальную дистанцию и масочный режим в общественных местах, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

Онищенко заявил, что масочный режим следует соблюдать при необходимости

В сообщении говорится, что в столице показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей 7-14 лет остаются выше эпидемических порогов.

«В период подъёма заболеваемости для профилактики рекомендуется ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, частое мытье и обработка антисептиками рук, недопущение присутствия в организованном коллективе больных людей, которые являются источниками», - подчеркнули в ведомстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что гриппом болеют много людей, в том числе в администрации главы государства, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Виктор Толочко
ТЕГИ:МоскваОРВИГриппЗащитная маска
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