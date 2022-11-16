Жителям Москвы доступен онлайн-курс по раздельному сбору отходов

Спецкурс о программе раздельного сбора и накопления отходов стартовал в Москве. Он запущен онлайн-школой Тины Канделаки «TK Education» на образовательной платформе GetCourse. Партнером курса выступил Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.

Слушателей научат осознанному потреблению — личному и корпоративному, правильной сортировке мусора на два контейнера и организации этого процесса дома и на работе. Пройти образовательную программу можно бесплатно.

За семь лекций по 15 минут можно освоить простые правила сортировки и понять, зачем это нужно лично им. Главная задача программы – научить москвичей пользоваться инфраструктурой, которую обеспечивает город: синим контейнером для вторсырья и серым – для смешанных отходов.

Спикер курса – основатель компании «Зеленый драйвер», автор первого в России учебника по экологичной жизни Роман Саблин.

На раздельный сбор отходов Москва перешла с 1 января 2020 года. В начале этого года единым региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами в Москве стал ГУП «Экотехпром». Предприятие отвечает за их сбор, транспортировку, обработку и утилизацию, а также учет собранных и утилизированных отходов, выделенного вторсырья, ликвидацию свалок. Введение института регионального оператора позволяет делать систему сбора отходов более упорядоченной, структурированной и эффективной.

