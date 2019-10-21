Жителям европейской части России пообещали резкое похолодание

21 октября 201919:47

Синоптики предупредили жителей центра европейской части России о резком похолодании. Как отмечает портал «Метеоновости», в оно придёт в регион в середине последней недели октября. Специалисты подчёркивают, что погода резко вернется в климатическое русло – на Русскую равнину устремится холодный арктический воздух. Синоптики отмечают, что стремительное похолодание будет сопровождаться интенсивными осадками в виде снега. При этом температура воздуха даже в дневные часы не всегда будет переходить через нулевую отметку.

В связи с таким прогнозом, тем, кто еще не поменял на своих авто летнюю резину на зимнюю, настоятельно рекомендуют сделать это до начала следующей рабочей недели.

В Москве побит 70-летний температурный рекорд

Ранее НСН писала, что аномальное тепло, пришедшее в столичный регион, продолжает быть температурные рекорды. Главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова рассказал, что среднесуточная температура в этот день на 8-9 градусов превышала многолетние показатели. В частности, в Можайске столбики термометров достигли отметки в +19,3°C, побив тем самым предыдущий рекорд, установленный в 1957 года.

В Коломне воздух прогрелся до +19°C. Прошлый рекордный показатель в 16,5°C специалисты зафиксировали в 2012 году. Температура воздуха в Серпухове поднялась до 19,9°C, до этого рекордными считались цифры 2012 года — 14,9°C.

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ФОТО: pixabay.com
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