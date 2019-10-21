Жителям европейской части России пообещали резкое похолодание

Синоптики предупредили жителей центра европейской части России о резком похолодании. Как отмечает портал «Метеоновости», в оно придёт в регион в середине последней недели октября. Специалисты подчёркивают, что погода резко вернется в климатическое русло – на Русскую равнину устремится холодный арктический воздух. Синоптики отмечают, что стремительное похолодание будет сопровождаться интенсивными осадками в виде снега. При этом температура воздуха даже в дневные часы не всегда будет переходить через нулевую отметку.

В связи с таким прогнозом, тем, кто еще не поменял на своих авто летнюю резину на зимнюю, настоятельно рекомендуют сделать это до начала следующей рабочей недели.