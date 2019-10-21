В Москве побит 70-летний температурный рекорд

Так, в 14 часов на главной метеостанции столицы была зафиксирована температура в 17,5 °С. Не хватило совсем немного, чтобы побить установленный в 1896 году рекорд – 18,1°С, сообщает RT.

Ранее синоптики сообщали, что аномально теплая осень в центральной России стала следствием антициклона, а температура, превышающая норму на 7-8 градусов, будет держаться до вторника, 22 октября.

Впрочем, достаточно теплой должна быть и вся неделя. Днем 11-16 градусов тепла, ночью — от 6 до 10 градусов.

