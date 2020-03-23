Жителям Донбасса разрешили въезжать в Россию, несмотря на коронавирус

Кабинет министров Российской Федерации разрешило въезд в страну жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в связи с коронавирусом. Распоряжение об этом размещено на официальном портале правовой информации.

Премьер-министр Михаил Мишустин внёс соответствующие коррективы в распоряжение от 16 марта, согласно которому из-за опасности распространения COVID-19 временно ограничен въезд в страну иностранцев, в том числе, граждан Белоруссии. Эта мера действует с 18 марта по 1 мая.

Решение о послаблении жителям Донбасса принято в связи с экономической и транспортной блокадой Киевом отдельных районов Донецкой и Луганской областей, исходя из принципов гуманности, отмечается в опубликованном документе.

При пересечении границы органы Роспотребнадзора будут обеспечивать санитарно-карантинный контроль.

Тем временем, пограничная служба Украины закрыла все пункты пропуска в Донбассе во избежание распространения инфекции. Как сообщает РИА ФАН, разрешение на пересечение линии разграничения может быть предоставлено в исключительных случаях.

