Жителям Донбасса разрешили въезжать в Россию, несмотря на коронавирус
Кабинет министров Российской Федерации разрешило въезд в страну жителям самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в связи с коронавирусом. Распоряжение об этом размещено на официальном портале правовой информации.
Премьер-министр Михаил Мишустин внёс соответствующие коррективы в распоряжение от 16 марта, согласно которому из-за опасности распространения COVID-19 временно ограничен въезд в страну иностранцев, в том числе, граждан Белоруссии. Эта мера действует с 18 марта по 1 мая.
Решение о послаблении жителям Донбасса принято в связи с экономической и транспортной блокадой Киевом отдельных районов Донецкой и Луганской областей, исходя из принципов гуманности, отмечается в опубликованном документе.
При пересечении границы органы Роспотребнадзора будут обеспечивать санитарно-карантинный контроль.
Тем временем, пограничная служба Украины закрыла все пункты пропуска в Донбассе во избежание распространения инфекции. Как сообщает РИА ФАН, разрешение на пересечение линии разграничения может быть предоставлено в исключительных случаях.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Аналитик объяснил рост утечек данных из-за «удаленки»
- Правительство Мишустина закупит аппараты ИВЛ на 7,5 миллиарда рублей
- Япония заявила о невозможности проведения Олимпиады-2020
- Врач предостерг пожилых от бегства на дачу из-за коронавируса
- Мишустин поручил не допустить невыплату зарплат россиянам