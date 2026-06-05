Жителям дачных поселков рассказали, как застраховать имущество от атаки БПЛА
Игорь Юргенс заявил НСН, что доказать ущерб от атаки БПЛА не так сложно, юридических причин для отказа в выплатах нет.
Жители дачных поселков активно страхуют имущество от атак БПЛА, компании уже научились просчитывать риски и учитывать их в стоимости специального полиса, заявил НСН бывший президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), председатель правления фонда «Институт современного развития» (ИНСОР) Игорь Юргенс.
Крупнейшие страховые компании стали предлагать в рамках полисов страхования имущества физлиц покрытие рисков военных действий, включая падение обломков БПЛА, воздействие взрывной волны или работы систем ПВО. Дополнительные услуги увеличивают стоимость полиса на 10–12%, пишет «Коммерсант». Юргенс рассказал, у кого эта услуга пользуется спросом.
«Могу сказать, что спрос возрос на такие покрытия в связи с атакой дронов. Особенно владельцы дачных участков и домиков сейчас очень этим интересуются. Количество договоров по этой части растет. Про многоэтажные и многоквартирные дома не могу ничего сказать, потому что пока больше спрос именно со стороны дачных поселков. Жители этих поселков активно пользуются такими полисами», - рассказал он.
По его словам, компании просчитывают все риски, поэтому доказать ущерб от атаки БПЛА не так сложно, юридических причин для отказа нет.
«В полисе все прописано, нужно внимательно читать условия при его заключении. Попадание дрона и связанный с этим ущерб покрывается полисом, но оговариваются суммы, все зависит от цены. Существует понятие страхового случая, который не является объектом покрытия. Это военные действия и террористические атаки, но в данном случае произошло исключение, поэтому юридических причин для отказа нет. Компании рассчитывают риски, это часть андеррайтинга, они знают статистику попаданий и так далее», - заключил собеседник НСН.
Активность оформления полисов от нанесенного беспилотниками ущерба растет, а страховых случаев становится больше, что ведет к убыткам, поэтому страховщики будут повышать цены и вводить ограничения, объяснила НСН эксперт в урегулирования страховых случаев Екатерина Демешева.
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