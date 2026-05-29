Ранее появилась информация об утверждении механизма приобретения частными компаниями и предприятиями крупнокалиберного вооружения, включая зенитные артиллерийские комплексы, турели, радиолокационные средства, автомобильный транспорт и комплексы РЭБ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники. Отмечается, что в связи с ростом числа воздушных атак в глубине страны наращивается формирований мобильных огневых групп. Плякин отметил, что эта возможность будет доступна далеко не всем юрлицам.

«У обывателя, прочитавшего новость о том, что завтра у компаний появится возможность купить крупногабаритное оружие, могут возникнуть опасения, но на самом деле это не так. Все достаточно жестко и системно зарегулировано, все понимают меры ответственности принятия такого решения. Если в каждой "Пятерочке" за кока-колу, которую там продают, будут переживать — это нереальная история. Если у вас ООО, вы не пойдете и не купите себе эти вооружения, такой возможности у вас не будет. Есть перечень объектов, утвержденных правительством, есть определенные критерии, по которым та или иная компания сможет себе это вооружение приобретать. Там масса нюансов, порядок достаточно сложный. Но для больших компаний, которые у нас работают в энергетике, это достаточно спокойный вариант того, как можно будет обеспечивать себе безопасность самостоятельно», — пояснил парламентарий.

Собеседник НСН считает правильным размещение дополнительных средств защиты для крупных предприятий, в частности, энергетического сектора.

«На объектах энергетики эти комплексы могут появиться. На мой взгляд, это правильно. Энергетика — это то, от чего зависит наша с вами жизнь. Банально там завтра что-то сломается, и будем мы с вами жить без света. Нам действительно необходимо свою инфраструктуру охранять. Если дрон летит, чтобы они могли сами его сбивать. Сейчас у них такой возможности нет, и мы в результате можем получить повреждения заводов, имущественного комплекса. В какой-то момент это все сойдет на нет. Но мы сейчас живем в таких условиях», — поделился мнением депутат.

Плякин добавил, что в лицензионных критериях для приобретения данных вооружений есть и требование по обучению персонала управлению этими средствами.

В свою очередь генерал-лейтенант Айтеч Бижев в беседе с НСН отметил, что аэропорты и нефтяные предприятия могут закупать средства защиты от БПЛА, но потребуется обучение сотрудников и жесткий контроль этого процесса.

