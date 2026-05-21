Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) готовит ужесточения в условия перестрахования рисков террористических актов и диверсий, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники. Планируется отмена компенсаций за простой бизнеса после атак, тогда возмещать будут только прямой ущерб имуществу. Также могут ограничить объем перестраховочной емкости, а также увеличатся требования к страховщикам и страхователям брать на себя часть рисков.

По мнению Демешевой, изменения в страховых продуктах неизбежны из-за роста числа атак и наступления страховых случаев, поэтому компании будут поднимать цены и вводить ограничения.

«Когда у нас появился полис от беспилотников, страховались единицы, и тогда было меньше страховых случаев. Сейчас и больше людей страхуется, и больше страховых случаев, даже в тех регионах, в которых мы раньше не думали, что там вообще могут быть беспилотники. Популярность этого продукта возрастает, а страховые компании работают на условиях, на которых заключен полис, и выплачивают деньги, от этого убыточность растет. Чтобы был баланс, вводятся новые условия. Одно из них — это повышение тарифов будет, вторым, скорее всего, будет изменение наполнения полиса и, то, как будут выплаты производиться. Возможно, какие-то регионы, где убыточность повышена, не будут вообще принимать на страхование», — пояснила эксперт.

Она также объяснила, почему компании могут не покрывать всю сумму убытков или отказывать в выплате в целом:

«Выплата зависит от того, на какую сумму объект застрахован. Если рыночная стоимость имущества бизнеса составляет 20 млн рублей, при этом собственник решил сэкономить на стоимости страховки и застраховал на 10 млн рублей, то выплата будет меньше. Также сейчас на рынке много простых продуктов, они называются "коробочные", и некоторые оформляют, исходя из стоимости этого полиса, не разбираясь в условиях. И они будут получать маленькие выплаты. Нужно смотреть на условия: какие риски оплачиваются, как производится выплата — целиком по поврежденному имуществу, либо это пропорциональная выплата, либо выплата с износом. Важно еще не просто сделать полис страхования имущества, а включить туда такой риск, как теракт или террористический акт. Много нюансов, на которые очень нужно обращать внимание и задавать вопросы», - добавила она.

Эксперт подчеркнула, что, если все полис грамотно оформлен, а клиент ознакомлен со всеми условиями, то страховые компании выплачивают деньги в рамках застрахованных сумм.

Ранее Екатерина Демешева в разговоре с НСН рассказывала, как страховые компании могут заранее просчитать риски и исключить страховой случай из полисов. По ее словам, такая ситуация произошла во время массовых природных пожаров в Калифорнии.

