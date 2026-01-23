Жителя Владимира отправили в колонию за призывы к диверсиям против военных

Житель Владимира получил срок за призывы к диверсиям против российских военных. Как пишет RT, об этом рассказали в СУ СК России по Владимирской области.

В Крыму двух мужчин задержали за серию диверсий 2024-2025 годов

В ведомстве отметили, что в ходе общения в Telegram-чате мужчина 1990 года рождения публиковал сообщения, одобряющие запрещённую в стране террористическую организацию, а также призывал к совершению диверсий против объектов Минобороны РФ и россивких военнослужащих.

Военный суд приговорил его к лишению свободы на срок 3,5 года в колонии общего режима.

Ранее сотрудникик ФСБ задержали в Кемеровской области россиянина, готовившего теракт на железной дороге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

