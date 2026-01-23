Жителя Владимира отправили в колонию за призывы к диверсиям против военных
Житель Владимира получил срок за призывы к диверсиям против российских военных. Как пишет RT, об этом рассказали в СУ СК России по Владимирской области.
В ведомстве отметили, что в ходе общения в Telegram-чате мужчина 1990 года рождения публиковал сообщения, одобряющие запрещённую в стране террористическую организацию, а также призывал к совершению диверсий против объектов Минобороны РФ и россивких военнослужащих.
Военный суд приговорил его к лишению свободы на срок 3,5 года в колонии общего режима.
Ранее сотрудникик ФСБ задержали в Кемеровской области россиянина, готовившего теракт на железной дороге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителя Владимира отправили в колонию за призывы к диверсиям против военных
- «Трудно, но интересно»: Что ждет Богомолова во главе Школы-студии МХАТ
- «Признак слабости»: В Венгрии объяснили оскорбления Зеленского в адрес ЕС и Орбана
- Живут для себя: Милонов рассказал, кто виноват в падении рождаемости
- Криптовалютную биржу Whitebit признали нежелательной в России
- Россиянам пообещали возможность купить робота-помощника уже через пару лет
- Экс-посол Израиля: Турция в Совете мира попытается вести пропалестинскую политику
- Минобороны РФ: Часть сил ВСУ в Симиновке сложила оружие
- Продается тоннами: Почему кофейный бизнес вырос в России
- Скромная легенда: Кто готов выложить 14 млн рублей за концерт Юрия Антонова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru