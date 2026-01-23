В Крыму двух мужчин задержали за серию диверсий 2024-2025 годов

Двух граждан России, причастных к совершению диверсионно-террористических актов в 2024-2025 годах по указанию украинских спецслужб, задержали в Крыму. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, два россиянина 1995 года рождения причастны к совершению серии преступлений. Фигуранты установили контакт с сотрудником спецслужб Украины и под его руководством собирали и передавали противнику данные о дислокации объектов Минобороны, критически важной инфраструктуры, передвижениях военной техники, итогах ракетных ударов ВСУ.

«По указанию куратора они совершили поджоги релейных шкафов ФГКП "Крымская железная дорога" и оборудования базовых станций сотовой связи, расположенных в Сакском и Симферопольском районах», - подчеркнули в ФСБ.

Против задержанных возбудили уголовные дела о теракте и обучении для террористической деятельности.

Ранее ФСБ задержала мужчину, по заданию Украины готовившего теракт в Севастополе, напоминает «Свободная пресса».

