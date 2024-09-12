Жителя Севастополя за попытку теракта приговорили к 16 годам лишения свободы

Суд признал жителя Севастополя виновным в приготовлении к теракту и государственной измене и приговорил его к 16 годам лишения свободы, а также штрафу в размере 300 тысяч рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Ростовской области в Telegram-канале.

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По данным следствия, обвиняемый собирал и передавал информацию представителю иностранного государства через мессенджер. Кроме того, по указанию зарубежных спецслужб, он изготовил самодельное взрывное устройство, которое собирался привести в действие. Его действия пресекли сотрудники силовых ведомств.

Ранее жителя Мелитополя осудили за призывы к сбору данных о нахождении российской армии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
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