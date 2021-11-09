Планировавшим теракты в Керчи подросткам дали до семи лет колонии

Двоих подростков из Керчи приговорили к семи и четырем годам колонии за подготовку терактов в местных образовательных учреждениях. Соответствующее решение принял Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону, передает управление ФСБ по Республике Крым и Севастополю.

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«В феврале 2020 года УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена подготовка террористических актов двумя жителями города Керчи, 2003 и 2004 годов рождения, являющимися сторонниками экстремистской идеологии, последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года», — приводит сообщение ТАСС.

По данным правоохранителей, несовершеннолетние разработали планы вооруженных нападений для совершения терактов и искали схемы зданий и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, отмечает RT.

Подростков приговорили к семи годам лишения свободы в воспитательной колонии и к четырем годам заключения в колонии общего режима.

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ФОТО: flickr/Joe Gratz
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