Планировавшим теракты в Керчи подросткам дали до семи лет колонии

«В феврале 2020 года УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена подготовка террористических актов двумя жителями города Керчи, 2003 и 2004 годов рождения, являющимися сторонниками экстремистской идеологии, последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству 20 человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года», — приводит сообщение ТАСС.

По данным правоохранителей, несовершеннолетние разработали планы вооруженных нападений для совершения терактов и искали схемы зданий и интернет-инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, отмечает RT.

Подростков приговорили к семи годам лишения свободы в воспитательной колонии и к четырем годам заключения в колонии общего режима.

