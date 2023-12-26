Жителя Сахалина приговорили к 15 годам заключения за госизмену

По данным ведомства, мужчина 1980 года рождения действовал под руководством спецслужб Украины и готовил диверсию на объекте ТЭС острова. При задержании у сахалинца изъяли инструкции по изготовлению взрывных и зажигательных устройств, компоненты для изготовления взрывчатки, средства связи с террористическим и экстремистским контентом и перепиской с представителем украинской террористической организации, пишет «Свободная пресса».

Сахалинский областной суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях. Фигуранту дали 15 лет, первые три года он будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима.

Ранее жителя Хабаровского края приговорили к 9,5 года колонии за госизмену в форме шпионажа, напоминает RT.

