Жителя Сахалина приговорили к 15 годам заключения за госизмену
Жителя Сахалинской области приговорили к 15 годам заключения за государственную измену и подготовку диверсии на объекте топливно-энергетической системы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по региону.
По данным ведомства, мужчина 1980 года рождения действовал под руководством спецслужб Украины и готовил диверсию на объекте ТЭС острова. При задержании у сахалинца изъяли инструкции по изготовлению взрывных и зажигательных устройств, компоненты для изготовления взрывчатки, средства связи с террористическим и экстремистским контентом и перепиской с представителем украинской террористической организации, пишет «Свободная пресса».
Сахалинский областной суд признал мужчину виновным в инкриминируемых преступлениях. Фигуранту дали 15 лет, первые три года он будет отбывать в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима.
Ранее жителя Хабаровского края приговорили к 9,5 года колонии за госизмену в форме шпионажа, напоминает RT.
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