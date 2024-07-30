Жителя Приамурья арестовали по обвинению в госизмене

«УФСБ России по Амурской области пресечена противоправная деятельность жителя Приамурья, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации. <...> В настоящее время обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные действия, направленные на документирование его преступной деятельности», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В материале уточняется, что мужчина переводил личные денежные средства на нужды ВСУ для проведения военных действий с Россией. В отношении жителя Амурской области возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена».

Ранее спецназ Росгвардии задержал в Запорожской и Херсонской областях 25 подозреваемых в пособничестве ВСУ, передает RT.

