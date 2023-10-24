Фелинолог заявила, что при воспитании кошек запрещены шлепки и крики

Фелинолог Людмила Макарова заявила, что при воспитании кошки нельзя прибегать к физическому наказанию, сообщает NEWS.ru.

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По её словам, в ответ животное может замкнуться и относиться к хозяину отстранённо.

Также она отметила, что не следует повышать на питомца голос, так как это никак не поможет отучить кошку от нежелательного поведения.

«Можно слегка шикнуть или использовать пульверизатор с водой. Стоит немного брызнуть на него, и кот сразу поймет, чего делать не надо», — посоветовала эксперт.

Ранее кошка по кличке Белла из Великобритании побила мировой рекорд по громкости мурлыканья. Её достижение включено в Книгу рекордов Гиннесса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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