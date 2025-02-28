Жителя Абакана задержали за призывы уничтожить население трех регионов

По данным следствия, мужчина способствовал продвижению комментариев в мессенджере Telegram с насильственными призывами по отношению к мирным жителям Ростовской, Белгородской и Московской областей.

В отношении него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к совершению террористической деятельности.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), который планировали спецслужбы Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

