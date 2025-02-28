Жителя Абакана задержали за призывы уничтожить население трех регионов
Следователи в Хакасии возбудили уголовное дело на жителя Абакана за продвижение комментариев террористического характера в мессенджере, сообщили РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).
По данным следствия, мужчина способствовал продвижению комментариев в мессенджере Telegram с насильственными призывами по отношению к мирным жителям Ростовской, Белгородской и Московской областей.
В отношении него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к совершению террористической деятельности.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), который планировали спецслужбы Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru