Жителя Абакана задержали за призывы уничтожить население трех регионов

Следователи в Хакасии возбудили уголовное дело на жителя Абакана за продвижение комментариев террористического характера в мессенджере, сообщили РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ).

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По данным следствия, мужчина способствовал продвижению комментариев в мессенджере Telegram с насильственными призывами по отношению к мирным жителям Ростовской, Белгородской и Московской областей.

В отношении него возбуждено уголовное дело о публичных призывах к совершению террористической деятельности.

Ранее ФСБ предотвратила теракт в Москве против митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова), который планировали спецслужбы Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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