ФСБ сорвала планы восьми россиян из шести регионов совершить теракты

ФСБ сорвала планы восьми граждан из шести регионов России совершить теракты в местах дислокации российских воинских формирований. Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

Отмечается, что ведомство выявило и пресекло противоправную деятельность в Челябинской, Оренбургской, Курской, Кемеровской, Белгородской областях и Краснодарском крае. Восемь россиян по заданиям спецслужб Украины осуществили поджоги объектов транспортной инфраструктуры и волонтерских организаций, планировали совершение терактов в местах дислокации военных «за минимальное вознаграждение». Для вовлечения фигурантов в диверсионно-террористическую деятельность Киев использовал мессенджеры и открытые интернет-площадки, где размещал объявления о «быстром заработке».

Правоохранители полностью доказали причастность восьми граждан к диверсионно-террористической деятельности.

«Они признаны виновными по статьям 205 ("Террористический акт"), 205.5 ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"), 281 ("Диверсия"), 281.3 ("Организация диверсионного сообщества и участие в нем"), 222.1 ("Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 223.1 ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств"), 275 ("Государственная измена")», - подчеркнули в ФСБ.

Фигуранты получили сроки по 16-22 года с отбыванием от 3 до 5 лет в тюрьме.

Ранее ФСБ пресекла теракт, планировавшийся украинскими спецслужбами, против одного из чиновников администрации Саратовской области, напоминает 360.ru.

