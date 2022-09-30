Жителю Ростокино аннулировали повестку сразу после проверки данных в военкомате
Житель района Ростокино Кирилл Белозеров заявил, что в военкомате оперативно уточнили данные и подтвердили, что он не должен быть мобилизован, сообщает пресс-служба московского правительства.
По его словам, когда была объявлена мобилизация он получил повестку, после чего пришёл в резервный пункт ВДНХ, в павильон №46, где быстро выяснили, что он не годен.
«Мне сказали, что я по здоровью не прохожу. Очень быстро разобрались, мгновенно, минут за 20. Мне сказали, что я не подхожу к мобилизации и что могу быть свободен», - рассказал Белозеров.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что военкоматы столицы отзывают повестки, выписанных на основании недостоверных или неточных учётных данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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