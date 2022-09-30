Жителю Ростокино аннулировали повестку сразу после проверки данных в военкомате

Житель района Ростокино Кирилл Белозеров заявил, что в военкомате оперативно уточнили данные и подтвердили, что он не должен быть мобилизован, сообщает пресс-служба московского правительства.

Столичные префектуры разносят по домам уведомления об отзывах повесток

По его словам, когда была объявлена мобилизация он получил повестку, после чего пришёл в резервный пункт ВДНХ, в павильон №46, где быстро выяснили, что он не годен.

«Мне сказали, что я по здоровью не прохожу. Очень быстро разобрались, мгновенно, минут за 20. Мне сказали, что я не подхожу к мобилизации и что могу быть свободен», - рассказал Белозеров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что военкоматы столицы отзывают повестки, выписанных на основании недостоверных или неточных учётных данных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:ПризывникиМоскваМобилизацияПризыв
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры