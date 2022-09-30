Столичные префектуры разносят по домам уведомления об отзывах повесток

Сотрудники префектур Москвы начали разносить по домам отзывы мобилизационных повесток, аннулированных после проверки.

Отмечается, что выписанные на основании недостоверных или неточных данных запасников повестки отзываются по результатам дополнительных проверок с учетом жалоб горожан.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что работники военкоматов совместно с городскими службами оперативно рассматривают жалобы населения по вопросам повесток. Для обращений москвичей открыт специальный канал на линиях 122 и +7 (495) 777-77-77. Кроме того, в столичных военкоматах создали специальные группы для работы по этому направлению.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенкоматыМобилизацияМосква
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