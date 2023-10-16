Россиянина приговорили к 10 годам колонии за преступление 34-летней давности

По данным следствия, летом 1989 года мужчина решил украсть магнитофон из квартиры на 10-й улице Соколиной горы. Он проник в квартиру, где находился школьник.

Подросток начал кричать и звать на помощь. Злоумышленник ударил его по голове металлическим предметом и скрылся.

Ранее в Сочи задержали четырех подозреваемых в убийстве 61-летней местной жительницы и 44-летней жительницы Московской области в начале 2000-х годов, передает «Радиоточка НСН».

