Россиянина приговорили к 10 годам колонии за преступление 34-летней давности
Суд в Москве приговорил 52-летнего мужчину к 10 годам колонии за убийство, совершенное в 1989 году, пишет Lenta.ru со ссылкой на столичное управление Следственного комитета.
По данным следствия, летом 1989 года мужчина решил украсть магнитофон из квартиры на 10-й улице Соколиной горы. Он проник в квартиру, где находился школьник.
Подросток начал кричать и звать на помощь. Злоумышленник ударил его по голове металлическим предметом и скрылся.
Ранее в Сочи задержали четырех подозреваемых в убийстве 61-летней местной жительницы и 44-летней жительницы Московской области в начале 2000-х годов, передает «Радиоточка НСН».
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