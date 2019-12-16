Жителю Крыма грозит 2 года тюрьмы за уклонение от службы в армии

16 декабря 201921:22

Житель Крыма может получить два годы лишения свободы за уклонение от службы в армии. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.

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По данным агентство, соответствующее уголовное дело было направлено прокурором Первомайского района в суд для рассмотрения. Согласно следствию, житель республики без уважительных причин четыре раза не явился в военным комиссариат.

Уголовное дело по статье ст. 328 УК РФ предусматривает лишение свободы до двух лет.

В конце сентября текущего года сообщалось о возможном увеличении в шесть раз штрафа за уклонение от службы в армии. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

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