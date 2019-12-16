Жителю Крыма грозит 2 года тюрьмы за уклонение от службы в армии
Житель Крыма может получить два годы лишения свободы за уклонение от службы в армии. Об этом сообщает Крымское информационное агентство.
По данным агентство, соответствующее уголовное дело было направлено прокурором Первомайского района в суд для рассмотрения. Согласно следствию, житель республики без уважительных причин четыре раза не явился в военным комиссариат.
Уголовное дело по статье ст. 328 УК РФ предусматривает лишение свободы до двух лет.
В конце сентября текущего года сообщалось о возможном увеличении в шесть раз штрафа за уклонение от службы в армии. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Пассажир рейса Гоа-Москва сломал нос женщине за пролитый кофе
- Италия начнет выдавать россиянам визы на пять лет
- Украина хочет ввести множественное гражданство, россияне свободны
- Порошенко заподозрили в причастности к убийству Шеремета
- Путин продлил заморозку накопительной пенсии на год