Жителю Крыма грозит 2 года тюрьмы за уклонение от службы в армии

По данным агентство, соответствующее уголовное дело было направлено прокурором Первомайского района в суд для рассмотрения. Согласно следствию, житель республики без уважительных причин четыре раза не явился в военным комиссариат.

Уголовное дело по статье ст. 328 УК РФ предусматривает лишение свободы до двух лет.

В конце сентября текущего года сообщалось о возможном увеличении в шесть раз штрафа за уклонение от службы в армии. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

