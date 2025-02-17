Жителю Казани дали пять лет за разжигание вражды и ненависти

Вахитовский суд Казани признал местного бизнесмена Руслана Баязитова виновным в возбуждении ненависти и вражды. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Суд приговорил Баязитова к наказанию в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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По данным суда, мужчина высказывал угрозы насилия в одном из Telegram-каналов в отношении группы людей, объединенных по национальному, языковому и этническому признаку.

Он также оскорблял русских и тех, кто поддерживает спецоперацию. Обвинение основывалось на статье 282 УК, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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