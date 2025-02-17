Жителю Казани дали пять лет за разжигание вражды и ненависти

По данным суда, мужчина высказывал угрозы насилия в одном из Telegram-каналов в отношении группы людей, объединенных по национальному, языковому и этническому признаку.

Он также оскорблял русских и тех, кто поддерживает спецоперацию. Обвинение основывалось на статье 282 УК, передает «Радиоточка НСН».

