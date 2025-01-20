Минюст предложил ужесточить наказание за разжигание ненависти с угрозами

Министерство юстиции разработало законопроект, согласно которому разжигание ненависти, сопряженное с угрозами насилия, будет наказываться сроком до пяти лет лишения свободы. Этот законопроект уже получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщает газета «Известия».

Согласно предложенным изменениям, за возбуждение ненависти по расовому, национальному или религиозному признаку, сопровождающееся угрозами насилия, будет грозить уголовное наказание, даже если правонарушение совершено однократно.