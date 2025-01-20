Минюст предложил ужесточить наказание за разжигание ненависти с угрозами
Министерство юстиции разработало законопроект, согласно которому разжигание ненависти, сопряженное с угрозами насилия, будет наказываться сроком до пяти лет лишения свободы. Этот законопроект уже получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщает газета «Известия».
Согласно предложенным изменениям, за возбуждение ненависти по расовому, национальному или религиозному признаку, сопровождающееся угрозами насилия, будет грозить уголовное наказание, даже если правонарушение совершено однократно.
Ранее подобные действия квалифицировались как административные правонарушения, и только при повторном нарушении можно было предъявить уголовное обвинение.
Внесенные поправки также касаются криминализации действий, направленных на оправдание насилия и его пропаганду, без необходимости непосредственных угроз. Законопроект ориентирован на усиление защиты конституционного порядка и общественной безопасности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru