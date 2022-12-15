Жителю Хабаровска дали 12,5 года колонии по делу о госизмене
Суд приговорил жителя Хабаровска к 12,5 года заключения за попытку продать украинским спецслужбам секретные данные о транспортной инфраструктуре. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«Суд признал Мамукова В. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима», — цитирует сообщение РИА Новости.
По данным спецслужбы, Мамуков имел доступ к информации, представляющей гостайну. После начала специальной военной операции мужчина анонимно через интернет предложил спецслужбе Украины купить у него данные, «которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций».
Ранее ФСБ задержала в Севастополе двоих россиян, которые занимались шпионажем в пользу Украины, напоминает «Свободная пресса». Мужчин заключили под стражу, против них возбуждено уголовное дело о госизмене.
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