Жителю Хабаровска дали 12,5 года колонии по делу о госизмене

«Суд признал Мамукова В. В. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", назначив наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет и шесть месяцев в колонии строгого режима», — цитирует сообщение РИА Новости.

По данным спецслужбы, Мамуков имел доступ к информации, представляющей гостайну. После начала специальной военной операции мужчина анонимно через интернет предложил спецслужбе Украины купить у него данные, «которые могли быть использованы в ущерб безопасности России, в том числе для совершения диверсионных акций».

Ранее ФСБ задержала в Севастополе двоих россиян, которые занимались шпионажем в пользу Украины, напоминает «Свободная пресса». Мужчин заключили под стражу, против них возбуждено уголовное дело о госизмене.

