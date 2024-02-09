Жительницу Самары арестовали за оскорбительное видео с памятником

Центральный суд Волгограда постановил арестовать сроком до 10 марта 23-летнюю жительницу Самары, которая опубликовала в соцсетях видео, где она будто дотрагивается до груди монумента «Родина-мать зовет» на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Волгоградской области.

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«Центральным районным судом города Волгограда удовлетворено ходатайство следователей СК России об избрании обвиняемой в реабилитации нацизма меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в ведомстве.

Арестованной теперь грозит до пяти лет лишения свободы, в случае если суд признает её вину.

Ранее жителя Петербурга задержали за дискредитацию освобождения Ленинграда от блокады, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: pixabay.com
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