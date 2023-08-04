В Татарстане 52-летнего мужчину задержали за осквернение Вечного огня

Правоохранительные органы задержали 52-летнего жителя Татарстана, который осквернил Вечный огонь в Зеленодольске, пишет издание «Лента.ру» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

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Происшествие произошло 30 июля. Пьяный мужчина жег провода на памятнике с Вечным огнем в Парке Победы Зеленодольска.

Провода задержанный намеревался сдать в пункт приема металла. Местного жителя остановили сотрудники полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса «Осквернение символов воинской славы России». Мужчина признал вину.

В Волгограде ранее задержали мужчину, который прикурил сигарету от Вечного огня, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:Следственный КомитетВечный ОгоньТатарстан

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