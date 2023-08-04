В Татарстане 52-летнего мужчину задержали за осквернение Вечного огня

Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль для крупных компаний Группа российских школьников вернется из турецкого отеля в Кемере на родину в субботу В центре Москвы произошло ДТП со стрельбой Температура воздуха на Кубани достигнет 40 градусов