Песков о цензуре в России: «Сейчас жесткое, военное время»
Официальный предстаивтель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал цензуру в России, назвав нынешнее время «жестким и военным».
По его мнению, на сегодняшний день в стране должна быть «определенная цензура» и соответствующие правила, которые «были бы приемлемы в обычное мирное время».
Песков не ответил на вопрос, где грань между критикой и дискредитацией российской армии, но уточнил, что она «очень тонкая», а потому тем, кто желает «»порассуждать и побросать» слова критику в сторону войск, следует «десять раз подумать».
Ранее днем Дмитрий Песков выразил мнение, что на грядущих выборах президента России Владимир Путин наберет более 90% голосов. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru