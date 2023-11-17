Песков о цензуре в России: «Сейчас жесткое, военное время»

По его мнению, на сегодняшний день в стране должна быть «определенная цензура» и соответствующие правила, которые «были бы приемлемы в обычное мирное время».

Песков не ответил на вопрос, где грань между критикой и дискредитацией российской армии, но уточнил, что она «очень тонкая», а потому тем, кто желает «»порассуждать и побросать» слова критику в сторону войск, следует «десять раз подумать».

Ранее днем Дмитрий Песков выразил мнение, что на грядущих выборах президента России Владимир Путин наберет более 90% голосов. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

