В Уфе арестовали мужчину, доводившего девочку до самоубийства через интернет

Суд в Уфе заключил под стражу 20-летнего жителя Новгородской области, который пытался довести до самоубийства 16-летнюю девочку из Уфы. Он угрожал ей расправой, распространял ложные сведения и от имени пострадавшей организовал ложные сообщения о «минировании» ее школы, сообщает СУСК РФ по Башкирии.

По версии следствия, обвиняемый, после общения с несовершеннолетней в интернете, развил личную неприязнь к ней и с апреля по ноябрь 2024 года угрожал ей в мессенджерах, распространяя ложную информацию, унижая достоинство и призывая к суициду. Также он создал фейковый аккаунт в соцсетях от имени девочки, публиковал ложные посты о жестокости по отношению к животным и рассылал интимные угрозы от имени ее родственников.

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Кроме того, обвиняемый организовал звонки в образовательные учреждения, где училась девочка, сообщая о якобы совершенных ею угрозах «минирования». Это привело к проведению проверок в ее школе.

После оперативной работы следователей и сотрудников МВД личность подозреваемого была установлена, и он был задержан у себя дома в Новгородской области. В ходе обыска изъяты мобильные телефоны и компьютерная техника. Злоумышленник признал свою вину, ему предъявлено обвинение по статье УК «доведение до самоубийства», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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