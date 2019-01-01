Жительнице Бурятии отказали после 55 лет в очереди на жилье
Жительница Бурятии простояла в очереди на жилье 55 лет и получила отказ. Вынося это решение, администрация Улан-Удэ сослалась на то, что у женщины нет статуса малоимущей, отмечает «РИА Новости».
Разъяснить ситуацию удалось только после вмешательства прокуратуры и разбирательства в суде, пишут «Дни.ру». Ведомство предъявило к администрации города иск в интересах женщины и потребовало признать за ней права на получение жилья по договору социального найма.
Прокуратура обязала местные власти предоставить женщине жилье в течение трех месяцев. Сейчас жительница Улан-Удэ занимает в очереди второе место.
Ранее НСН сообщала, что в Перми семья Коньшиных простояла в очереди на жилье по программе «Молодая семья» 11 лет, пока ее не сняли с учета, сославшись на достижение совершеннолетия ребенком.
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