В Перми отказали в помощи с жильем прождавшей 11 лет «молодой семье»

В Перми исключили из очереди на жилье по госпрограмме «Молодая семья» простоявшее на учете 11 лет семейство. Причиной чиновники назвали то, что за время ожидания ребенок в семье достиг совершеннолетия, и кроме того, семья уже обеспечена жильем достаточной площади. Об этом сообщает пермский телеканал «Рифей Пермь».

Семья Коньшиных встала на учет в 2008 года и тогда претендовала на субсидию в 35% от стоимости приобретаемого жилья. За время ожидания супружеская пара самостоятельно приобрела квартиру в ипотеку, и у нее появился второй ребенок.