В Перми отказали в помощи с жильем прождавшей 11 лет «молодой семье»
В Перми исключили из очереди на жилье по госпрограмме «Молодая семья» простоявшее на учете 11 лет семейство. Причиной чиновники назвали то, что за время ожидания ребенок в семье достиг совершеннолетия, и кроме того, семья уже обеспечена жильем достаточной площади. Об этом сообщает пермский телеканал «Рифей Пермь».
Семья Коньшиных встала на учет в 2008 года и тогда претендовала на субсидию в 35% от стоимости приобретаемого жилья. За время ожидания супружеская пара самостоятельно приобрела квартиру в ипотеку, и у нее появился второй ребенок.
В марте этого года Коньшиных исключили из списка очередников, которым полагается социальная выплата. Супруги обратились в суд, а затем к главе региона. После семье пообещали вновь поставить в очередь в срок до 15 августа текущего года.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, временно лишившихся дохода. Начальник управления регулирования Службы Центрального банка по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Алексей Чирков объяснил в эфире НСН, почему законопроект об ипотечных каникулах выгоден как заемщику, так и банкам.
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