Жительница Сургута стала тринадцатимиллионным гостем выставки «Россия» на ВДНХ

Сообщается, что женщину поздравили на стенде Кировской области. В качестве награды она получила сертификат на поездку в данный регион, в ходе которой предусмотрены посещение фабрики больших матрёшек и музея знаменитых художников братьев Васнецовых, экскурсия в Космоцентр и планетарий.

«Наш регион, наш город в этом году будут отмечать свое 650-летие. Мы будем рады видеть вас на нашей сказочной земле. Вятка покажет вам всё свое чудесное многообразие», — заключил зампредседателя правительства Кировской области Евгений Габсаматов.

Ранее жительница города Орёл Ольга Лутова стала 11-миллионным посетителем выставки «Россия» и получила сертификат на четырёхдневное путешествие в «Изумрудный» Томск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

