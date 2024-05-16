Жительница Сургута стала тринадцатимиллионным гостем выставки «Россия» на ВДНХ
Жительница Сургута Татьяна Ясюкович стала тринадцатимиллионным гостем проходящей на ВДНХ международной выставки-форума «Россия». Об сообщает пресс-служба АНО «Дирекция выставки достижений «Россия».
Сообщается, что женщину поздравили на стенде Кировской области. В качестве награды она получила сертификат на поездку в данный регион, в ходе которой предусмотрены посещение фабрики больших матрёшек и музея знаменитых художников братьев Васнецовых, экскурсия в Космоцентр и планетарий.
«Наш регион, наш город в этом году будут отмечать свое 650-летие. Мы будем рады видеть вас на нашей сказочной земле. Вятка покажет вам всё свое чудесное многообразие», — заключил зампредседателя правительства Кировской области Евгений Габсаматов.
Ранее жительница города Орёл Ольга Лутова стала 11-миллионным посетителем выставки «Россия» и получила сертификат на четырёхдневное путешествие в «Изумрудный» Томск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru