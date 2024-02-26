Выигравшие миллиард рублей в лотерее тюменцы опровергли отъезд из России
26 февраля 202414:43
Тюменцы, которые выиграли в лотерее один миллиард рублей, опровергли отъезд из России, сообщила пресс-служба «Столото».
По их информации, победители новогоднего тиража лотереи «Русское лото» и обладатели миллиарда рублей Юрий и Светлана покидать Россию не собираются.
Ранее стало известно, что житель Тюмени, имя которого не раскрывалось, стал третьим лотерейным миллиардером по итогам тиража «Русского лото», пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru