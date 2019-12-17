Жительница Подмосковья родила 11-го ребёнка
Одиннадцатый ребёнок появился на свет у жительницы Московской области. Многодетная семья из Ивантеевки. Людмила Ефремова с мужем Сергеем уже воспитывают пятерых девочек и пятерых мальчиков. Старшему из них 19 лет. Роды приняли врачи Щелковского перинатального центра, сообщает областное министерство здравоохранения.
Всё прошло без осложнений. Мать – героиня родила девочку весом 3,9 килограмма и ростом пятьдесят два сантиметра. Ребенка назвали Лия, отмечает сайт «Подмосковье сегодня».
Как рассказала счастливая женщина, до этого она рожала в других клиниках.
В Щелкове ей всё понравилось, она выразила благодарность медикам за чуткое и внимательное отношение к пациентам.
Супруг признаётся, что содержать многочисленную семью не просто, но, не смотря ни на что, себя он считает счастливым человеком.
По словам мужчины, психологический барьер был преодолён после появления на свет 5 ребенка.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Роскосмос: Перенос запуска с Куру не связан с «Фрегатом-М»
- Стала известна новая дата газовых переговоров Москвы, Киева и ЕС
- Лётчиков, посадивших Ту-22 после отказа двигателя, наградят
- Айфон дороже. Дана Борисова рассказала, почему не била дочь
- Следствие признало Шамсутдинова жертвой дедовщины