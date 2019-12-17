Жительница Подмосковья родила 11-го ребёнка

Как рассказала счастливая женщина, до этого она рожала в других клиниках.

В Щелкове ей всё понравилось, она выразила благодарность медикам за чуткое и внимательное отношение к пациентам.

Супруг признаётся, что содержать многочисленную семью не просто, но, не смотря ни на что, себя он считает счастливым человеком.

По словам мужчины, психологический барьер был преодолён после появления на свет 5 ребенка.

