Жительница Подмосковья родила 11-го ребёнка

17 декабря 201919:52

Одиннадцатый ребёнок появился на свет у жительницы Московской области. Многодетная семья из Ивантеевки. Людмила Ефремова с мужем Сергеем уже воспитывают пятерых девочек и пятерых мальчиков. Старшему из них 19 лет. Роды приняли врачи Щелковского перинатального центра, сообщает областное министерство здравоохранения.

Всё прошло без осложнений. Мать – героиня родила девочку весом 3,9 килограмма и ростом пятьдесят два сантиметра. Ребенка назвали Лия, отмечает сайт «Подмосковье сегодня».

Рациональное вымирание. В Госдуме объяснили, почему россияне не хотят рожать

Как рассказала счастливая женщина, до этого она рожала в других клиниках.

В Щелкове ей всё понравилось, она выразила благодарность медикам за чуткое и внимательное отношение к пациентам.

Супруг признаётся, что содержать многочисленную семью не просто, но, не смотря ни на что, себя он считает счастливым человеком.

По словам мужчины, психологический барьер был преодолён после появления на свет 5 ребенка.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Фото: министерство здравоохранения Московской области
ТЕГИ:РодыПодмосковьеМать