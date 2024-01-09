Женщина родила дочь на станции московского метро
Пассажирка Московского метрополитена вечером 9 января родила девочку на станции «Нагатинская». Об этом сообщила пресс-служба городского департамента транспорта в своем Telegram.
Пассажирке помогал дежурный по станции. Он вызвал скорую помощь, огородил место и находился рядом до приезда медиков, рассказали в ведомстве.
Ребенок родился до прибытия скорой. Малыш и мать чувствуют себя хорошо.
На Таганско-Краснопресненской линии московского метро 24 декабря между пассажирами произошел конфликт с использованием холодного оружия. Участников потасовки задержали и доставили в полицию, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Альбом Дэвида Боуи Waiting In The Sky выйдет 20 апреля
- Картаполов счел «вбросами недругов» просьбы жен мобилизованных о ротации
- В Херсоне снесли памятник Владимиру Маяковскому
- СМИ: ВТБ вслед за Сбером изменит условия выдачи льготной ипотеки
- В Москве затопило квартиру телеведущей Леры Кудрявцевой
- Профильный комитет Рады не договорился по проекту о мобилизации
- «Желтый» уровень опасности объявили в столичном регионе со среды на четверг
- Певец Шарлот написал покаянное письмо Патриарху Кириллу
- Развожаев назвал фейком объявления с призывом покинуть Севастополь
- Компания Volkswagen внедрит ChatGPT в свои автомобили
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru