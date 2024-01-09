Женщина родила дочь на станции московского метро

Пассажирка Московского метрополитена вечером 9 января родила девочку на станции «Нагатинская». Об этом сообщила пресс-служба городского департамента транспорта в своем Telegram.

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Пассажирке помогал дежурный по станции. Он вызвал скорую помощь, огородил место и находился рядом до приезда медиков, рассказали в ведомстве.

Ребенок родился до прибытия скорой. Малыш и мать чувствуют себя хорошо.

На Таганско-Краснопресненской линии московского метро 24 декабря между пассажирами произошел конфликт с использованием холодного оружия. Участников потасовки задержали и доставили в полицию, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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