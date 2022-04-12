Жительница Петербурга оштрафована за игрушки с лозунгами
Невский районный суд оштрафовал жительницу Петербурга Татьяну Попову на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации действий ВС РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.
Там рассказали, что 6 апреля петербурженка в магазине «Лента» развешивала детские игрушки с прикрепленными к ним на булавку бумажками с лозунгами. Она была задержана при выходе из торгового зала. Сообщается, что вину в правонарушении Попова признала.
В пресс-службе судов города также сообщили, что в Василеостровский районный суд поступило ходатайство следствия об аресте еще одной жительницы Петербурга Александры Скочиленко. Ее обвиняют в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании военных в целях мира». Ей грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие ходатайствует об аресте Скочиленко.
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