Жительница Петербурга оштрафована за игрушки с лозунгами

Невский районный суд оштрафовал жительницу Петербурга Татьяну Попову на 30 тысяч рублей по статье о дискредитации действий ВС РФ. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Там рассказали, что 6 апреля петербурженка в магазине «Лента» развешивала детские игрушки с прикрепленными к ним на булавку бумажками с лозунгами. Она была задержана при выходе из торгового зала. Сообщается, что вину в правонарушении Попова признала.