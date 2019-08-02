Жительница Канады отогнала пуму песней группы Metallica

Пума решила составить жительнице Ванкувера опасную компанию во время прогулки женщины с собакой. Как отмечает портал vicnews.com, Ди Галлант удалось избежать серьёзных последствий, которыми могла закончиться эта встреча, благодаря музыке. Она включила песню группы Metallica Don’t Tread On Me. Выяснилось, что хищник не является поклонником этого коллектива: как только зазвучала композиция, пума решила ретироваться.

Источник отмечает, что сначала женщина пыталась отпугнуть дикую кошку своими криками. Но, когда она поняла, что этот метод не действует, включила на своем мобильном телефоне песню группы Metallica. Пуме оставалось лишь спастись бегством.