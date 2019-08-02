Жительница Канады отогнала пуму песней группы Metallica
Пума решила составить жительнице Ванкувера опасную компанию во время прогулки женщины с собакой. Как отмечает портал vicnews.com, Ди Галлант удалось избежать серьёзных последствий, которыми могла закончиться эта встреча, благодаря музыке. Она включила песню группы Metallica Don’t Tread On Me. Выяснилось, что хищник не является поклонником этого коллектива: как только зазвучала композиция, пума решила ретироваться.
Источник отмечает, что сначала женщина пыталась отпугнуть дикую кошку своими криками. Но, когда она поняла, что этот метод не действует, включила на своем мобильном телефоне песню группы Metallica. Пуме оставалось лишь спастись бегством.
Между тем, ранее во время концерта в Лужниках группа Metallica исполнила знаменитую песню Виктора Цоя «Группа крови» на русском языке, передает Ura.ru. Отмечается, что зрители отреагировали восторженно и начали подпевать музыкантам. Организатор концерта Metallica в Москве объяснил, почему музыканты во время выступления исполнили эту культовую песню Цоя. Владимир Зубицкий заявил, что коллектив, как правило, при выступлении в той или иной стране исполняет знаковую для местной аудитории песню. По его словам, у группы есть серьезный менеджмент, который занимается подборкой подобного материала для каждой страны.
При этом Зубицкий подчеркнул, что о намерении группы исполнить «Группу крови» ему сообщили за час до начала концерта.
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