Лоза назвал «кабацким подходом» исполнение песни Цоя группой Metallica
Музыкант Юрий Лоза раскритиковал выступление группы Metallica, в ходе которого американские рокеры удивили публику исполнением песни Виктора Цоя «Группа крови» на русском языке.
По мнению музыканта, такая практика является типичной для большинства групп в ходе мировых гастролей, и потому не понятно, почему россияне обсуждают эту новость уже несколько дней.
«Думаю, в Мексике «металлисты» играли «Ла-Бамбу», а в Германии — какой-нибудь марш. Обычно это происходит следующим образом: местному прокатчику коллектива даётся задача — найти что-то хорошо знакомое аудитории, только с простой гармонией, минимумом текста и незатейливой мелодией, чтобы сильно не заморачиваться», — написал Лоза в Facebook.
Участники «Металлики» же, по мнению Лозы, подошли к исполнению без затей, написав текст песни «знакомым шрифтом». Именно потому, по его словам, исполнял композицию не солист, а басист «у которого, скорее всего, зрение получше».
«Что до аранжировки — увы, но ничего нового американцы в песню Цоя привносить не захотели — спели близко к оригиналу. Короче, типично кабацкий подход — отстреляться и забыть как страшный сон», — заключил Юрий Лоза.
Напомним, в 2016 году Юрий Лоза, известный своим критичным взглядом на творчество многих как отечественных, так и зарубежных групп, признал в эфире НСН популярность группы Metallica.
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