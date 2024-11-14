Жительница Дзержинска отсудила у МВД компенсацию за сорванный тур в Египет
Жительница Дзержинска (Нижегородская область) отсудила у МВД компенсации и возмещения ущерба за сорванную поездку в Египет. Об этом сообщает РИА Новости.
Причиной иска стала ошибка в заграничном паспорте дочери женщины - не был указан пол. Из-за этого при прохождении пограничного контроля документ признали недействительным и они не смогли воспользоваться туром.
Дзержинский городской суд постановил, что это произошло из-за технической ошибки, которая была допущена сотрудниками МВД. В пользу женщины взыскали 70 041 рублей убытка и 30 000 рублей компенсации морального вреда, а также ещё 30 000 рублей в пользу её дочери.
Ранее жительница города Озерск в Челябинской области через суд добилась компенсации в 500 тысяч рублей за срыв поездки в Таиланд из-за ошибок в загранпаспортах её самой и её сына, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru