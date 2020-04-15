Жительница Чечни извинилась за просьбу к Кадырову помочь с продуктами

В эфире представили аудиообращение Зары Тепсуркаевой, в котором она говорит, что у её семьи нет возможности покупать продукты на неделю. «Рамзан Ахматович, что мне делать с семьей?» - обратилась она к главе региона по-чеченски.

У Тепсуркаевой девять детей и муж-инвалид, говорится в сюжете. Авторы выпуска предположили, что у прослушавших аудиозапись могло сложиться впечатление, будто власти бросили семью малоимущих на произвол судьбы, хотя им неоднократно помогал Фонд имени Ахмата Кадырова.

В итоге к Тепсуркаевым домой приехали чиновники. Глава администрации Урус-Мартановского района Валид Абдурешидов раскритиковал семью, заявив, что на своих 10 сотках они могли бы заниматься огородничеством и «жить прилично». А исламский судья района Алу Амерханов укорил Тепсуркаевых за то, что те не держат ни кур, ни корову, а старшие сыновья — без работы.

Зара Тепсуркаева после этого заявила, что обратилась к Кадырову «не подумав» - она решила, что раз глава республики помогает всем, то, вероятно, поможет и ей. «Не надо было этого делать», - цитирует её издание.

В итоге чиновники всё же передали Тепсуркаевым продуктовую помощь, говорится в сюжете.

