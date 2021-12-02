Жительница Британии подала в суд на врача за то, что он позволил ей родиться

Жительница британского города Скегнесс Эви Тумбс подала в суд на врача за то, что он позволил ей родиться. Об этом сообщает газета «The Telegraph».

По данным источника, девушка родилась с «расщеплением позвоночника», что может привести к недержанию и параличу ног.

В исковом заявлении отмечается, что врач, курировавший беременность матери пострадавшей, якобы не прописал женщине фолиевую кислоту до и во время первого триместра. По данным издания, он также не предупредил ее о возможном негативном влиянии на здоровье будущего ребенка.

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Сама британка считает свое появление на свет ошибкой, которая, по ее словам, была спровоцирована врачебной халатностью. В случае удовлетворения иска девушка получит многомилионные выплаты от врача.

Отмечается, что это прецедентный случай в судебной практике, который поможет привлекать к ответственности медиков, если они халатно отнеслись к пациенткам во время консультаций по зачатию ребенка.

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ФОТО: pixabay.com
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