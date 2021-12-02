Осужденный за убийство жены екатеринбургский фотограф обжаловал отказ в УДО

Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, который в 2015 году был осужден за убийство жены, обжаловал решение суда об отказе в УДО. Об этом рассказали в пресс-службе суда Свердловской области.

Ранее Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина, но прокуратура обжаловала это решение, и суд отказал осужденному.

В ведомстве отметили, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

По данным следствия, в ночь на 23 августа 2013 года фотограф Лошагин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры убил свою жену – модель Юлию Прокопьеву. Далее он вывез тело женщины в лес, после чего вернулся туда с целью скрытия следов преступления и, облив голову жены горючей жидкостью, поджег ее. Лошагин не признал свою вину.