Осужденный за убийство жены екатеринбургский фотограф обжаловал отказ в УДО

Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, который в 2015 году был осужден за убийство жены, обжаловал решение суда об отказе в УДО. Об этом рассказали в пресс-службе суда Свердловской области.

Ранее Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина, но прокуратура обжаловала это решение, и суд отказал осужденному.

В ведомстве отметили, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

По данным следствия, в ночь на 23 августа 2013 года фотограф Лошагин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры убил свою жену – модель Юлию Прокопьеву. Далее он вывез тело женщины в лес, после чего вернулся туда с целью скрытия следов преступления и, облив голову жены горючей жидкостью, поджег ее. Лошагин не признал свою вину.

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Во время первого судебного процесса фотографу был вынесен оправдательный приговор, но после дело было отправлено на пересмотр. Летом 2015 года Лошагина приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В сентябре того же года Свердловский областной суд снизил срок до девяти лет и десяти месяцев.

В декабре 2020 года ходатайство фотографа о замене неотбытой части срока в колонии на ограничение свободы сначала было удовлетворено судом, а после апелляции прокурора - отменено.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудУбийствоЕкатеринбург
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