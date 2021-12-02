Осужденный за убийство жены екатеринбургский фотограф обжаловал отказ в УДО
Екатеринбургский фотограф Дмитрий Лошагин, который в 2015 году был осужден за убийство жены, обжаловал решение суда об отказе в УДО. Об этом рассказали в пресс-службе суда Свердловской области.
Ранее Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина, но прокуратура обжаловала это решение, и суд отказал осужденному.
В ведомстве отметили, что дата рассмотрения жалобы пока не назначена.
По данным следствия, в ночь на 23 августа 2013 года фотограф Лошагин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры убил свою жену – модель Юлию Прокопьеву. Далее он вывез тело женщины в лес, после чего вернулся туда с целью скрытия следов преступления и, облив голову жены горючей жидкостью, поджег ее. Лошагин не признал свою вину.
Во время первого судебного процесса фотографу был вынесен оправдательный приговор, но после дело было отправлено на пересмотр. Летом 2015 года Лошагина приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. В сентябре того же года Свердловский областной суд снизил срок до девяти лет и десяти месяцев.
В декабре 2020 года ходатайство фотографа о замене неотбытой части срока в колонии на ограничение свободы сначала было удовлетворено судом, а после апелляции прокурора - отменено.
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